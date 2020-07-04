Ахваз, Иран, , 16:29 — REGNUM На юго-западе Ирана на одной из электростанций произошел взрыв. Об этом сообщает агентство IRNA со ссылкой на свои источники.

ЧП произошло в субботу, 4 июля, в городе Ахваз.

По последним данным, на территории электростанции из-за жары взорвался трансформатор, после чего возник пожар. В настоящее время на месте инцидента работают сотрудники специальных служб.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 3 июля губернатор турецкой провинции Четин Октай Калдырым рассказал, что в результате серии взрывов на фабрике по производству фейерверков, расположенной в районе Хендек в северо-западной турецкой провинции Сакарья, были ранены как минимум 10 человек.

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