Москва, , 16:25 — REGNUM Площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке приблизилась к 3 миллионам гектаров. Об этом свидетельствуют данные дистанционного мониторинга системы ИСДМ-Рослесхоз.

В 2020 году лесные пожары начались раньше, чем в прошлом году из-за особенностей погоды. По состоянию на 2 июля горит 2,96 млн гектаров. При этом за первое полугодие 2020 года огонь уже прошел 8,2 млн га леса.

На всей территории Камчатского края, в Усть-Кутском районе Иркутской области, в Кежемском, Мотыгинском и Эвенкийском районах Красноярского края, в Хасынском, Среднеканском и Омсукчанском районах Магаданской области, в Абыйском и Нижнеколымском районах Республики Саха (Якутия), в Анадырском и Билибинском районах Чукотского АО введены режимы чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров.

При этом в регионе сохраняется жаркая погода, что может привести к увеличению площади лесных пожаров.

Стоит отметить, что в некоторых полярных районах в мае фиксировались скачки на 16 градусов выше нормы, а пожары начались на два месяца раньше обычного — первые из них спутники фиксировали уже в марте.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, лесные пожары в Сибири и на Дальнем Востоке в 2019 году приобрели катастрофический характер. Одномоментно горели 14,8 млн гектаров тайги, что привело к задымлению многих населенных пунктов на юге Сибири и Дальнего Востока.