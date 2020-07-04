Пушкино, Московская область, , 16:09 — REGNUM Возгорание произошло на территории фабрики «Пушкинский текстиль», находящейся в подмосковном Пушкино. Об этом 4 июля сообщает Telegram-канал «Москва сейчас».

К сообщению прикреплено видео, где запечатлены кадры, на которых видно, что на территории фабрики из производственных помещений идет дым черного цвета, а затем с территории выезжает автомобиль полиции.

Также утверждается, что в настоящее время площадь пожара составляет 300 кв. метров.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что не менее 114 человек пострадали при взрыве на фабрике фейерверков недалеко от города Хендек в провинции Сакарья на северо-западе Турции.