Красноярск, , 14:48 — REGNUM В Красноярске в суд направлено уголовное дело, в котором занимающаяся лжецелительством женщина обвиняется в хищении более одного миллиона рублей у 79-летней пенсионерки. Об этом 4 июля сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

По информации ведомства, жертвой злоумышленницы стала доверчивая 79-летняя жительница краевого центра. По её словам, на улице к ней подошла незнакомая женщина, которая смогла внушить, что на пенсионерку наведена «порча». И что для избавления от неё все деньги, которые есть в доме, нужно «почистить». А для этого «необходимо все имеющиеся денежные средства сложить в чёрный носок и принести на встречу для проведения ритуала».

Когда на следующий день пенсионерка со всеми своими сбережениями пришла на назначенную встречу, но отказалась сразу передать деньги в руки «целительницы», злоумышленница вырвала конверт с деньгами из её рук и скрылась. В конверте был один миллион 100 тысяч рублей.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска нашли и задержали 30-летнюю подозреваемую по месту её проживания. Она также оказалась жительницей краевого центра, ранее судимой за имущественные преступления.

В отношении задержанной было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 161 УК РФ «Грабёж в особо крупном размере», предусматривающей наказание от 6 до 12 лет лишения свободы. В настоящее время расследование окончено, дело с обвинительным заключением направлено в Железнодорожный районный суд Красноярска.