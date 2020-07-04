Уяр, Красноярский край, , 14:54 — REGNUM В Красноярском крае умер первый медик, у которого подтвердилось наличие коронавирусной инфекции. Информацию региональных СМИ о том, что в Уярской больнице скончались два медработника, в отношении одного из них 4 июля со ссылкой на краевой минздрав подтверждает «АИФ-Красноярск».

Напомним, вечером 3 июля региональный портал NGS24.RU сообщил о смерти двух медицинских работников Уярской районной больницы. По предварительному диагнозу минздрава, у погибших — гинеколога и водителя скорой помощи — был диагностирован коронавирус. Отмечается, что они до последнего момента продолжали работать и поступили для лечения слишком поздно.

Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве здравоохранения Красноярского края, после появления видео об условиях в Уярской районной больнице, сообщили, что в медучреждении будет проведена выездная проверку.

Специалисты министерства и краевой клинической больницы поедут в районную больницу 3 июля. Краевые специалисты проверят опубликованную в интернете информацию и окажут медучреждению практическую и методологическую помощь.

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