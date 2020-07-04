Киев, , 14:27 — REGNUM Военнослужащие национальной гвардии Украины задержали неизвестного, проникшего на территорию института ядерных исследований национальной академии наук Украины (Киев), сообщает 4 июля пресс-служба национальной гвардии Украины (НГУ).

По информации источника, неизвестный проник на территорию института с целью проведения поисковых работ с помощью металлоискателя.

Нарушителя задержали и передали сотрудникам правоохранительных органов для выяснения обстоятельств.

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