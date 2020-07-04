Зеленогорск, Красноярский край, , 12:55 — REGNUM В Красноярском крае ливень, обрушившийся на город Зеленогорск в ночь на 4 июля, затопил большинство улиц. Фотографии и видео «поплывшего» города публикуют жители города.

Ливень и гроза, которые вечером 3 июля ожидались в Красноярске, не добрались до краевой столицы, но в полной мере обрушились на расположенный на востоке региона город ЗАТО Зеленогорск. По свидетельству очевидцев, неослабевающий ливень шёл практически всю ночь.

Многочисленные фото и видеосвидетельства показывают, как улицы чистого и уютного закрытого города стремительно превратились в реки, где некоторые машины уходили под воду чуть ли не наполовину. А автобусы курсировали по маршруту, словно катера.

Как сообщало ИА REGNUM, в Курагинском районе на юго-востоке Красноярского края из-за сильного дождя и шквалистого ветра без электроэнергии остались около 14 тыс. человек в 11 населённых пунктах. В указанных посёлках от ветра и дождя пострадали крыши жилых домов, заборы, были повреждены опоры линий электропередач.

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