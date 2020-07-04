Минск, , 10:28 — REGNUM В Минске на станции метро «Площадь Якуба Коласа» 4 июля в 07:29 произошло чрезвычайное происшествие с участием пассажира, в связи с чем было временно остановлено движение поездов, сообщили на странице минского метрополитена в социальной сети Twitter.

По информации источника, пассажир попал под поезд. Для извлечения человека из-под состава с контактного рельса было снято напряжение.

«В 7:40 пассажир был извлечен из-под состава. Напряжение подано в 7:42. Движение поездов восстановлено», — сообщила администрация метрополитена.

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Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая в Минске в тоннеле метро произошло короткое замыкание электропроводки в одном из помещений работников метрополитена.