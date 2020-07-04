Горловка, ДНР, , 10:09 — REGNUM За сутки боевики вооруженных сил Украины одиннадцать раз нарушили режим прекращения огня, сообщили 4 июля в пресс-службе представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК.

Под обстрелами оказались населенные пункты Горловка (поселок шахты имени Гагарина), Широкая Балка, Зайцево, Каштановое, Васильевка, Минеральное, Донецк («Вольво-центр»).

Общее число боевых припасов, выпущенных украинскими силовиками по территории республики составило 93, 47 из них — мины калибра 120 мм, 34 — мины калибра 82 мм, 12 — гранаты из гранатометов РПГ, СПГ.

В результате обстрела шахты имени Гагарина в городе Горловка было зафиксировано восемь пробоин центрального водовода «Горловка-Дзержинск». В зоне обстрела также оказался район Васильевской насосной станции 1-го подъема ЮДВ.

Информация о жертвах не поступала.

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Напомним, ранее первый президент Украины Леонид Кравчук выразил веру в то, что Россия не откажет Украине в помощи в восстановлении разрушенной инфраструктуры в Донбассе после «возвращения» ДНР и ЛНР в состав Украины.