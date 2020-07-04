Норильск, Красноярский край, , 08:28 — REGNUM На месте аварии — крупного разлива нефтепродуктов под Норильском, за последние сутки спасатели собрали ещё 28 кубометров топливно-водяной смеси и вывезли около 3,2 тыс. тонн загрязнённого нефтепродуктами поверхностного грунта. Об этом 4 июля сообщили в оперативном штабе.

Всего в места складирования на территории ТЭЦ-3 с начала очистных работ спасателями было вывезено 179 102 тонны загрязнённого поверхностного грунта. Общий объём откаченной топливно-водяной смеси составляет 33 160 кубометров.

Напомним, 2 июля первый вице-президент — операционный директор компании «Норильский никель» Сергей Дяченко заявил, что до конца июля с места ЧП предстоит собрать ещё до 20 тыс. тонн загрязнённого грунта, а до наступления зимнего периода — завершить основные работы по сбору и перекачке топливно-водяной смеси и складированию грунта. Переработать его компания рассчитывает в течение 11 месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, к 3 июлю в ходе очистных работ сорбентом было обработано 136,2 км береговой линии и 263,7 тыс. квадратных метров территории. Грунта с отработанным сорбентом было собрано 352,2 тонны.

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