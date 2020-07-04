Бостон, США, 4 июля 2020, 07:55 — REGNUM Двое подозреваемых в стрельбе в торговом центе в городе Брейнтри в американском штате Массачусетс задержаны полицейскими, 3 июля сообщается на сайте управления городской полиции.
Задержанные взяты под стражу. Начато расследование обстоятельств инцидента.
Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля телеканал ABC распространил информацию о том, что в 17 км от Бостона в городе Брейнтри в ходе стрельбы, которую открыл неизвестный в торговом центре, ранен один человек.
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