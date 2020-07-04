Луганск, , 07:57 — REGNUM Боевики вооруженных формирований Украины за прошедшие сутки одн раз нарушили режим перемирия, ранена мирная жительница, повреждены два дома. Об этом 4 июля сообщили в пресс-службе представительства ЛНР в СЦКК.

Обстрел велся из населенного пункта Новотошковское по населенному пункту Голубовское. В ходе обстрелов силовики ВСУ выпустили пятнадцать мин из миномета калибра 120 мм.

В результате была ранена мирная жительница 1967 года рождения, получившая касательное ранение височной области головы. Пострадавшая проживает в населенном пункте Голубовское (улица Широкая, дом 21).

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Кроме того в результате обстрелов украинских силовиков повреждены два жилых дома в поселке Березовское.

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Напомним, ранее заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что на переговорах политических советников глав государств, входящих в так называемую нормандскую четверку (Россия, Украина, Германия, Франция) не удалось достичь прорыва по украинскому вопросу.