Токио, , 07:00 — REGNUM Два человека пострадали в результате схода оползня в поселке Цунаги в префектуре Кумамото, 4 июля передает телеканал NHK со ссылкой на пожарную охрану.

Их обнаружили и извлекли сотрудники спасательных служб. Состояние пострадавших оценивается как критическое. Причиной оползня является обрушившиеся на регион сильнейшие ливни.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля более 200 тысяч человек в японских префектурах Кумамото и Кагосима получили указание об обязательной эвакуации из-за угрозы дождей.

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