Токио, , 06:59 — REGNUM Из-за сильных ливней на юге Японии в ряде регионов страны произошли оползни и наводнения, передает телеканал NHK.

В частности, по данным телеканала, в префектуре Кумамото потоком воды смыло мост, а также несколько домов. Власти региона отмечают, что не могут связаться с более чем десятью людьми. Спасатели пока пытаются найти пропавших, а также помочь людям, пострадавшим от наводнений и оползней.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее японские власти объявили обязательную эвакуацию более 200 тысяч человек, которые проживают в префектурах Кумамото и Кагосима. В регионах объявлен максимальный уровень опасности.

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