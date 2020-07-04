Токио, , 06:46 — REGNUM Японские власти объявили обязательной эвакуации более 200 тысяч человек, проживающих в префектурах Кумамото и Кагосима, которые столкнулись с последствиями сильнейших ливней, 4 июля сообщает агентство Kyodo.

Ранее сообщалось об эвакуации 80 тысяч человек.

В регионах объявлен «пятый» максимальный уровень опасности. Из-за разлива реки в префектуре Кумамото почти 9 тысяч домов остались без электричества и по меньшей мере 13 человек числятся пропавшими без вести.

Для оказания помощи местным спасательным службам в район бедствия планируют отправить отряды военных.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля стало известно, что в результате ливней в провинции Сычуань на юго-западе Китая погибло не менее 16 человек.

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