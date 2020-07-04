Шарлотт, США, , 05:54 — REGNUM Пять человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в американском штате Северная Каролина, сообщает Синьхуа.

Сообщается, что инцидент произошел на трассе 485 к северу от города Шарлотт. Подробностей ДТП пока не разглашается. Известно, что в аварии погибли пять человек, еще трое получили тяжелые травмы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пакистане на железнодорожном переезде столкнулся пассажирский автобус с поездом. В результате ДТП погибли 22 человека.