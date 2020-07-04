Исламабад, , 05:49 — REGNUM Число погибших в результате столкновения автобуса с поездом в Пакистане достигло 22, сообщает Синьхуа.

Сообщается, что трое из пострадавших скончались уже в медицинском учреждении. В полиции уточнили, что причиной аварии стала беспечность водителя, который, пренебрегая мерами безопасности, решил проехать перед приближающимся поездом.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла на железнодорожном переезде у города Шейхупур в провинции Пенджаб. Все погибшие в результате ДТП были жителями города Пешавар, где живет большая часть сикхской общины Пакистана.

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