Якутск, , 06:22 — REGNUM В Хангаласском районе Якутии в ДТП с микроавтобусом пострадали шесть человек, в том числе двое несовершеннолетних. Об этом 4 июля сообщает пресс-служба Управления ГИБДД УМВД Якутии.

По информации ведомства, авария произошла 3 июля в 19:20 (13:20 мск) на трассы «Якутск — Ленск». При движении по несанкционированному съезду на берег реки Лена водитель микроавтобуса не справился с рулевым управлением, в результате чего он опрокинулся. Всего в автомобиле находилось восемь человек, в том числе двое несовершеннолетних (13 и 16 лет).

В сообщении отмечается, что водитель и ещё трое пассажиров были доставлены в местную больницу, двоим травмированным было назначено амбулаторное лечение. Подросткам, которые отделались незначительными синяками и ушибами, была оказана разовая медицинская помощь.

Проверка водителя, имеющего стаж вождения с 2011 года, не подтвердила наличия у него алкогольного опьянения. По его словам, ДТП произошло из-за отказа тормозов при спуске на берег реки.

Как сообщало ИА REGNUM, во Львовской области Украины микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем. В результате ДТП пострадали 11 человек, которым была оказана медицинская помощь.

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