Курган, , 05:13 — REGNUM В Кургане по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб 11-летний ребёнок, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Установлено, что вечером 25 июня 34-летний водитель автомобиля LADA Granta на улице Пушкина в Кургане допустил наезд на юного велосипедиста. От полученных травм школьник скончался.

По факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Скандальности делу добавил факт, что за рулём автомобиля был сотрудник Росгвардии по Курганской области. В пресс-службе ведомства отметили, что гражданин на момент аварии находился вне службы. По результатам проведённой медицинской экспертизы он был трезв.