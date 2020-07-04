Курган, , 04:40 — REGNUM В Кургане отключат воду 4 и 6 июля. Об этом сообщает пресс-служба АО «Водный союз».

Жителей города просят сделать необходимый запас воды.

С 10:00 до 21:00 4 июля будут устранять аварийную ситуацию в центре столицы Зауралья. Без воды из-за аварии сегодня с 10:00 до 18:00 останутся также садоводы из СНТ Болдинцево, жители посёлка Придорожный и база отдыха Болдинцево.

А 6 июля с 9:00 до 23:00 в связи с врезкой водопровода диаметром 100 мм и заменой задвижки диаметром 300 мм будет ограничено холодное водоснабжение в Третьем микрорайоне. В том числе ТРЦ «Метрополис», д/с №134 «Крепыш», теплопункт №112.

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