Мехико, , 02:47 — REGNUM Военнослужащие армии Мексики ликвидировали 12 членов наркокартелей в ходе перестрелки в приграничном городе Нуэво Ларедо, сообщает Reuters.

По его данным, вооруженные люди напали на военнослужащих 16-го полка в районе аэропорта. В результате стрельбы были ликвидированы 12 бандитов. Военные изъяли восемь винтовок AR-15, один автомат Калашникова и две крупнокалиберные снайперские винтовки Barret. О потерях среди военнослужащих не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля неизвестные вооруженные люди напали на центр реабилитации наркозависимых в мексиканском городе Ирапуато. В результате стрельбы погибли 24 человека.

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