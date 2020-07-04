Токио, , 02:22 — REGNUM Обязательная эвакуация 80 тысяч жителей объявлена в префектуре Кумамото на юго-западе Японии из-за угрозы, которые представляют ливневые дожди, 4 июля передает телеканал NHK.

Еще для 65 тысяч человек эвакуация рекомендована. В ряде территорий префектур Кагосима и Кумамото объявлен «пятый», наивысший уровень опасности из-за дождей.

Власти предупредили жителей районов о беспрецедентной силе стихии. Уже сообщается о начавшихся разливах рек и оползнях.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июля в Китае, в связи с ливнями, обрушившимися на страну, был продлен «синий» уровень погодной опасности.

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