Вашингтон, , 02:14 — REGNUM Стрельбы произошла в торговом центре Riverchase Galleria в американском городе Гувер (штат Алабама), сообщает пресс-служба городской полиции на официальной странице ведомства в Twitter.

«Мы можем подтвердить, что по меньшей мере есть четверо пострадавших, которых доставили в местные больницы», — говорится в сообщении.

О состоянии здоровья пострадавших пока не сообщается. Также не сообщаются и другие подробности инцидента. Ведется расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в городе Брейнтри в американском штате Массачусетс произошла стрельба в торговом центре. В результате происшествия был ранен один человек, его госпитализировали.

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