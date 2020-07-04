ш. Массачусетс, , 02:04 — REGNUM В городе Брейнтри (штат Массачусетс, США) при стрельбе в торговом центре пострадал человек, здание оцеплено полицией. Об этом 3 июля сообщает телекомпания ABC.

По информации телеканала, здание торгового центра оцеплено полицией, сотрудникам и посетителям приказано оставаться на своих местах. В настоящее время городская полиция разыскивает предполагаемого стрелка.

Телеканал ссылается на очевидца, который якобы слышал в торговом центре шесть выстрелов. Известно, что в больницу города, расположенного в 17 километрах от Бостона, был доставлен один пострадавший.

Как сообщало ИА REGNUM, при стрельбе, вспыхнувшей 1 июля в американском городе Окленд (штат Калифорнии), пострадали не менее четырёх человек. Отмечается, что в результате инцидента пострадали сотрудники дорожного патруля городской полиции.

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