Ростов-на-Дону, , 01:56 — REGNUM В Ростовской области по подозрению во взяточничестве задержан чиновник министерства природных ресурсов и экологии региона. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Следователи полагают, что в апреле 2020 года чиновник потребовал от бизнесмена, осуществляющего сбор, обработку и реализацию природного камня, ежемесячную мзду за покровительство в размере 20% от прибыли. При этом в адрес предпринимателя высказывались угрозы о неминуемом привлечении его к административной ответственности.

Чиновник был задержан при передаче взятки в размере 55 тыс. рублей. Главный специалист Волгодонского межрайонного отдела управления государственного экологического надзора стал фигурантом уголовного дела по п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки должностным лицом, сопряженное с вымогательством». Расследование продолжается.