Тегеран, , 08:15 — REGNUM 2 июля пресс-секретарь Организации по атомной энергии Ирана (AEOI) Бехруз Камальванди заявил, что жертв в комплексе Шахид Ахмади Роушан Натанз в результате инцидента, произошедшего утром, не обнаружено, при этом процесс обогащения продолжается вдали от места инцидента. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 3 июля.

Далее он отметил, что 2 июля в Натанзе произошел инцидент, в результате которого был нанесен материальный ущерб, однако, обошлось без жертв.

«Никакого ядерного материала и загрязнений на объекте нет и не было, вопреки пропаганде и слухам контрреволюционных СМИ, — отметил Камальванди.

Подчеркнув, что добыча обогатительных материалов на этом объекте продолжается безостановочно, он сообщил, что специалисты проводят расследование, чтобы установить причину аварии и размер ущерба.

«Мы начали обогащение с момента перехода Ирана к сокращению обязательств, и в настоящее время у нас нет никаких обязательств как по уровню, так и по объему обогащения, поэтому мы производим свыше 3,67 процента и свыше 300 килограммов ядерного материала», отметил представитель AEOI.