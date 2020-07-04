Анкара, , 01:31 — REGNUM Не менее 114 человек пострадали при взрыве на фабрике фейерверков недалеко от города Хендек в провинции Сакарья на северо-западе Турции, 4 июля сообщает издание Hurriyet со ссылкой турецкого министра здравоохранения Фахреттина Коджу.

Ранее сообщалось о четырех жертвах и 97 пострадавших в результате инцидента. На момент взрыва на территории предприятия хранилось 110 тонн фейерверков.

Как передавало ИА REGNUM, 25 июня в Тегеране взорвался резервуар с техническим газом.

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