Солт-Лейк-Сити, США, 4 июля 2020, 00:56 — REGNUM Не менее четырех человек погибли из-за падения небольшого самолета в американском штате Юта, 3 июля передает телеканал ABC.
Авиакатастрофа произошла недалеко от горного каньона. На месте работают сотрудники спасательных служб. Проводится расследование причин крушения воздушного судна.
Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля в результате крушения небольшого самолета в провинции Альберта в Канаде погибли три человека.
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