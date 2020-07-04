Эдмонтон, Канада, 4 июля 2020, 00:43 — REGNUM Три человека стали жертвами падения небольшого самолета в канадской провинции Альберта в 22 км к востоку от аэропорта города Эдмонтон, 3 июля передает телеканал CTV.
По факту инцидента начато расследование.
Как сообщало ИА REGNUM, 19 июня недалеко от аэропорта Оттавы из-за неполадок в топливной системе рухнул небольшой гидросамолет. Пилот и пассажир не пострадали.
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