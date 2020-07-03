Ростов-на-Дону, , 22:39 — REGNUM Пожар, вспыхнувший днём 3 июля на территории старого горельника в Белокалитвинском районе Ростовской области, локализован. Огонь прошёлся по площади 15 гектаров, уточнили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России.

Пожар в Белокалитвинском районе локализован в 22:00 мск на площади 15 гектаров, уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что пожар на территории старого горельника Белокалитвинского лесничества вспыхнул около 14:30 мск. В район хутора Бородинов, где днём ранее был потушен пожар площадью 17 гектаров, были направлены 88 человек и 30 единиц техники, а также вертолёт МЧС России Ми-8.

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