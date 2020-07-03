Милан, Италия, , 20:08 — REGNUM По меньшей мере 50 депутатов Европарламента лишились своих компьютеров и гаджетов, которые были украдены из их кабинетов в здании парламента в Страсбурге во время «коронавирусного» перерыва в работе ассамблеи, передает Il Giornale в пятницу, 3 июля, со ссылкой на заявления нескольких депутатов.

По этим данным, в период приостановки работы здание было практически пустым и почти не охранялось, чем и воспользовались злоумышленники.

Депутат Массимо Казанова, представляющий в парламенте итальянскую «Лигу», подтвердил, что в его кабинете побывали неизвестные взломщики, и отметил, что он изумлён «качеством» работы службы безопасности Европарламента.