Саранск, , 20:06 — REGNUM В Мордовии проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины 1958 года рождения. Об этом сообщает следственное управление СКР по республике.

По предварительным данным, 2 июля в селе Кадышево Лямбирского района мужчина проводил демонтаж недействующей водонапорной башни, согласовав работы с жителями заранее. 15-метровая конструкция при падении задела мужчину. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

До настоящего момента произведен осмотр места, опрошен очевидец произошедшего. Проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области расследуют уголовное дело по факту смерти работника на производстве (ч. 2 ст. 143 УК РФ — «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека»). В селе Засечном проводили работы по разгрузке металлических каркасных предметов в кузов автомобиля КРАЗ при помощи башенного крана. В какой-то момент трос крана оборвался, и произошло падение грузового крюка на электрогазосварщика. Мужчина 1966 года рождения от полученных травм скончался на месте.