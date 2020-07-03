Москва, 3 июля 2020, 19:45 — REGNUM Актер Михаил Ефремов признаёт, что его машина участвовала в ДТП со смертельным исходом. Об этом 3 июля заявил адвокат актёра Эльман Пашаев в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
«Момент его нахождения в машине — это не все ещё. Он находился в машине, но есть ещё моменты», — сказал адвокат.
При этом Пашаев отказался отвечать на вопрос, был ли Ефремов за рулём в момент ДТП.
«Он актёр, он клоун, я раньше думал, что клоун — это оскорбление. Он очень порядочный человек», — сказал адвокат.
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