Москва, , 19:45 — REGNUM Актер Михаил Ефремов признаёт, что его машина участвовала в ДТП со смертельным исходом. Об этом 3 июля заявил адвокат актёра Эльман Пашаев в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Момент его нахождения в машине — это не все ещё. Он находился в машине, но есть ещё моменты», — сказал адвокат.

При этом Пашаев отказался отвечать на вопрос, был ли Ефремов за рулём в момент ДТП.

«Он актёр, он клоун, я раньше думал, что клоун — это оскорбление. Он очень порядочный человек», — сказал адвокат.

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