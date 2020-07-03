Кемерово, , 19:36 — REGNUM Кемеровские следователи возбудили уголовное дело по факту смерти мужчины, женщины и ребёнка, утонувших в озере. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Известно, что сегодня днём, 3 июля, в озере Красное утонули 40-летний мужчина, его 45-летняя сожительница и девочка девяти лет. Ещё одного ребёнка удалось спасти.

По версии следствия, мужчина с сожительницей и двумя детьми отдыхали на берегу озера. Женщина с детьми пошла купаться. Мужчина увидел, что они тонут и попытался их спасти. Но стал тонуть. Очевидцы смогли вытащить из воды девятилетнего мальчика, остальных спасти не удалось.

«Спасатели, прибывшие на сигнал, обнаружили тела мужчины, женщины и девочки, вызвали следственную группу, — уточнили в ведомстве. — Необходимо отметить, что потерпевшие купались в не санкционированном для купания месте».

В ближайшее время будут проведены судебно-медицинские экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.