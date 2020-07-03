Москва, , 19:31 — REGNUM Актер Михаил Ефремов ничего не помнит о событиях в момент ДТП, в котором погиб человек. Об этом 3 июля заявил адвокат актёра Эльман Пашаев в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Во время эфира адвокат словно намекнул, что в его распоряжении есть доказательства, что в момент смертельного ДТП за рулём находился не Ефремов, а другой человек.

«Ефремов в момент ДТП ничего не помнит. Я как специалист по уголовным делам в суде, всегда судья обращает внимание только на прямые доказательства. Если я что-то заявил сегодня, значит, у меня было что-то конкретное. Но, к сожалению, у меня подписка о неразглашении. И это работа адвоката — преждевременно не говорить», — сказал защитник.

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