Москва, , 19:18 — REGNUM Сторона защиты актера Михаила Ефремова не будет затягивать процесс в деле со смертельным ДТП. Об этом 3 июля адвокат актера Эльман Пашаев в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По его словам, сторона защиты сама заинтересована, чтобы как можно быстрее перейти к судебному заседанию.

«Мы сами заинтересованы. В следующую неделю мы должны все закончить. Наверное, вы сами ищите истину, правду. Задача адвоката входит искать истину», — сказал Пашаев.

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