Анкара, , 19:07 — REGNUM В результате взрыва на фабрике фейерверков в Турции погибли не менее четырёх человек, ещё 97 получили ранения, сообщает 3 июля Associated Press.

Взрыв произошел на фабрике по производству фейерверков в провинции Сакарья на северо-западе Турции.

На данный момент 16 пострадавших выписаны из больниц, 81 человек остаются госпитализированными.

По некоторым данным, на территории фабрики до сих пор слышны взрывы. Дороги, ведущие к фабрике, остаются заблокированными полицией.

Власти сообщают, что всего на фабрике находилось 186 работников.

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