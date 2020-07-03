Москва, , 19:02 — REGNUM В Тверской суд Москвы поступило ходатайство следствия об аресте замминистра науки и высшего образования РФ Марины Лукашевич. Об этом 3 июля сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что чиновница проходит по делу о хищении бюджетных средств путём мошенничества. В суде рассказали, что поступило ходатайство следствия о заключении Лукашевич под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве полиция возбудила уголовное дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), связанное с подрядными работами для Минобрнауки РФ. Ущерб составил 40 млн рублей.