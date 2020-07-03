Москва, , 19:10 — REGNUM Заявления о том, что актёр Михаил Ефремов не участвовал в ДТП, в котором погиб человек, говорит о том, что он попытается «отмазываться». Об этом заявил адвокат семьи потерпевших Александр Добровинский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Наверное, мы будем присутствовать при этом фарсе, когда Ефремов будет утверждать, что за рулем он не сидел, а за рулем сидели марсиане или нечистая сила. Но я видел экспертизу, которая была сделана с машиной Ефремова», — сказал адвокат.

При этом он указал, что машина на момент аварии была полностью исправна. При этом сам Ефремов, как показала экспертиза, был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

«И Ефремов будет строить свою защиту исходя из того, что не было камер. Но у нас есть свидетели», — сказал Добровинский.

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