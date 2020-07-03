Москва, , 18:48 — REGNUM В Москве возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных денежных средств, сообщила 3 июля официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По её словам, следственные органы ГУ МВД России по Москве возбудили дело о хищении средств путём мошенничества.

По данным полиции, в 2016 году руководитель коммерческой структуры получила бюджетные средства и заключила договоры на выполнение работ в интересах Минобрнауки РФ. При этом предприниматель не имела намерений исполнить обязательства в полном объёме. Заказчику представили результаты работ, которые заведомо не соответствовали условиям соглашения.

«Приёмку осуществлял сообщник подозреваемой, занимавший руководящую должность в ведомстве. Таким образом, министерству был причинен ущерб в размере более 40 млн рублей», — сказала Волк.

Возбуждено дело по ст.159 УК РФ («Мошенничество»). Проведено свыше тридцати обысков.

Оба фигуранта дела задержаны.

По информации источника ТАСС, среди задержанных — заместитель министра Марина Лукашевич.