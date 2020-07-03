Норильск, Красноярский край, , 18:28 — REGNUM На ТЭЦ-3 в Норильске, которая принадлежит структурам «Норникеля» и на которой произошел разлив более 20 тысяч тонн дизельного топлива, не оказалось ливневой канализации и вообще какой-либо исправной канализации на случай утечки. Об этом сегодня, 3 июля, сообщает пресс-служба Росприроднадзора.

Напомним, что на ТЭЦ-3 в Норильске из резервуара хранения топлива, разлилось более 20 тыс. тонн солярки. Дизельное топливо попало в почву, а также в водоемы. Оказалось, что резервуар, в котором находилось топлива, уже более трех лет (с 2016 года) был в ремонте. Все три года структуры «Норникеля» отчитывались о том, что резервуар якобы в ремонте, что, в свою очередь, исключало его проверку Ростехнадзором. Тем не менее, в нем хранилось топливо.

Сейчас идет расследование уголовного дела, возбужденного в связи с этой катастрофой.

10 июня 2020 года были задержаны директор ТЭЦ-3 Павел Смирнов, главный инженер Алексей Степанов и его заместитель Юрий Кузнецов по подозрению в нарушении правил охраны окружающей среды. В СКР сообщили, что резервуар хранения, на котором произошла авария, с 2018 года требовал капремонта и не соответствовал требованиям промышленной безопасности, однако был введён в эксплуатацию. Акт об этом утвердил директор предприятия. 11 июня Смирнов был арестован.