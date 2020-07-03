Пекин, , 18:25 — REGNUM Не менее 19 человек погибли, еще трое остаются в списках пропавших без вести из-за последствий проливных дождей в провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщает 3 июля агентство «Синьхуа» со ссылкой на правительственные данные.

Напомним, ранее власти сообщали о 12 погибших и 10 пропавших людях.

В районах стихийного бедствия продолжается спасательная операция

Как сообщало ИА REGNUM, с 26 июня на уезд Мяньнин провинции Сычуань обрушиваются сильнейшие осадки. В городе Ихай продолжается наводнение, эвакуировано более 7,7 тыс. местных жителей.

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