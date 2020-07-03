Содружество Пуэрто-Рико, 3 июля 2020, 17:50 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 5,2 произошли у побережья Пуэрто-Рико, сообщает 3 июля геологическая служба США (USGS).
По информации службы, сейсмические колебания произошли в 16:54 мск. Их эпицентр был расположен на глубине пяти км.
В 13 км юго-западнее него располагается город Гуаника.
Угроза цунами не объявлялась.
Сообщений о жертвах, пострадавших или разрушениях не поступало.
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