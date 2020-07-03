Белгород, , 17:49 — REGNUM В Белгороде 2 июля из городской больницы № 2 ушла пациентка с подтверждённым коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

Пациентка с подтверждённым диагнозом шесть дней находилась на лечении в инфекционном госпитале на базе горбольницы №2. 2 июля она покинула корпус больницы через приёмное отделение, «находясь в состоянии повышенной нервозности».

Местонахождение женщины полиция установила по камерам видеонаблюдения, её нашли и вечером вернули в госпиталь. При этом пациентка идёт на поправку. У неё взяли новые анализы на коронавирус. Если результаты будут отрицательными, женщину отпустят домой на амбулаторное лечение.