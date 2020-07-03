Воронеж, , 16:52 — REGNUM Немаркированную табачную продукцию на общую сумму более 3 млн 550 тысяч рублей изъяли сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Таловскому району Воронежской области, сообщили ИА REGNUM 3 июля в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По предварительным данным, 45-летний местный житель приобрёл данную продукцию и хранил её в квартирах, принадлежащих ему, чтобы затем продать. Всего оперативники изъяли более 26 тысяч пачек контрафактных сигарет.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 6 статьи 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в особо крупном размере». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.