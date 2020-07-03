Ростов-на-Дону, , 16:51 — REGNUM К тушению лесного пожара в Белокалитвинском районе Ростовской области привлекут вертолёт Ми-8. Площадь возгорания оценивается в один гектар, однако существует угроза распространения огня. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 3 июля.

В настоящее время к месту происшествия прибыли 55 человек и 20 единиц техники. Подана заявка на применение вертолёта Ми-8 МЧС России.

«Площадь пожара, по оперативным данным, составляет один гектар. Угрозы населённым пунктам нет. Существует угроза распространения», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что 1 июля вспыхнувший на территории старого горельника огонь прошёлся по площади 17 гектаров.

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