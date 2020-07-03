Нейпьидо, , 16:43 — REGNUM Оползень в районе нефритового карьера на севере Мьянмы унёс жизни 172 человек, сообщает 3 июля агентство «Синьхуа» со ссылкой на местный Департамент пожарной охраны.

Кроме 172 погибших известно о 54 пострадавших.

Ранее СМИ сообщали, что из-за оползня погибли 162 человека.

Местные власти уточняют, что на сегодняшний день спасательная операция приостановлена из-за опасности новых оползней.

Как сообщало ИА REGNUM, оползень в районе нефритового карьера произошёл 2 июля в штате Качин в Мьянме.

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