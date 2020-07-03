Львов, Украина, , 16:33 — REGNUM Во Львовской области Украины микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем, сообщили 3 июля в пресс-службе Национальной полиции области.

Авария произошла на международной трассе «Киев — Чоп».

«Столкнулись микроавтобус «Фольксваген», которым управлял 45-летний житель города Хмельницкий, и легковой автомобиль «Ауди», за рулём которого находился житель Закарпатья в возрасте 32 лет», — сказано в сообщении.

По предварительным данным, микроавтобус выехал на встречную полосу, из-за чего произошло столкновение.

Медицинская помощь понадобилась 11 людям — водителю и двум пассажирам легковой машины, а также восьми пассажирам микроавтобуса.

На месте происшествия работают следователи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор департамента консульской службы министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев рассказал о том, что в Польше в результате аварии украинского автобуса пострадал 31 человек. Люди преимущественно получили лёгкие травмы.

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