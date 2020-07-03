Тюмень, , 15:47 — REGNUM В Тюмени перед судом предстанут трое тюменцев, которых обвиняют в обмане пенсионеров при заключении договоров о проведении сантехнических работ. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Тюменской области.

Установлено пять эпизодов, когда обвиняемые заключали договоры, срезали сантехнику, батареи, зачастую не требующие замены, а затем требовали от пожилых людей восстановление по завышенной цене. Попались нечистые на руку сантехники, когда таким образом поступили с ветераном Великой Отечественной войны 6 мая 2020 года, накануне празднования 75-летия Дня Победы. Ущерб, нанесённый пожилым людям, по версии следствия, составляет около 179 тысяч рублей.

Трое сантехников обвиняются по ч. 2 ст.159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину»). Уголовное дело передаётся в суд.