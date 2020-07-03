Ульяновск, , 15:47 — REGNUM В Ульяновской области вынесен приговор 49-летнему жителю и его 33-летнему сообщнику за убийство и насильственные действия сексуального характера в отношении 40-летнего мужчины. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

По данным правоохранительных органов, преступление было совершено вечером одного из дней 2019 года в одном из сёл Старомайнского района, а обвиняемые на тот момент находились в состоянии алкогольного опьянения. Следствие установило, что они нанесли 40-летнему мужчине не менее двух десятков ударов руками и ногами.

«Угрожая ножом, они совершили в отношении мужчины насильственные действия сексуального характера, после чего поочередно нанесли не менее 10 ударов по голове кирпичом, от которых потерпевший скончался. Тело закопали рядом с домом», — говорится в сообщении.

В следственном управлении уточняют, что все трое были разнорабочими и проживали в одном здании. В ведомстве также отмечают, что 49-летний фигурант уголовного дела ранее судим за убийство, 33-летний — за убийство, разбой и грабежи.

Суд признал мужчин виновными в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «ж, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера»), пунктами «а, б» ч. 2 ст. 132 УК РФ («Действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством»). Они получили 16−17 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области 21-летний житель осуждён за совершение двойного убийства, оставив в живых четырёхлетнего ребёнка. Его отец и другой мужчина были убиты топором. В следственном управлении отмечают, что злоумышленник в ходе допросов сослался на 57 тыс. рублей долга, который один из потерпевших не отдавал ему длительное время.

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